Liverpool verteidigte Tabellenführung .

Liverpool ist nach zwei Pflichtspiel-0:0 in Folge auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die "Reds" deklassierten am Mittwochabend in der 28. Runde der englischen Fußball-Premier-League Watford 5:0 und verteidigten damit die Tabellenführung vor Manchester City. Der einen Punkt dahinter liegende Verfolger setzte sich gegen West Ham United, wo der erkrankte ÖFB-Star Marko Arnautovic fehlte, 1:0 durch.