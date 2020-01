Die "Reds" feierten am Donnerstagabend im abschließenden Match der 21. Runde einen 2:0-Heimerfolg über den Tabellenachten Sheffield United. Damit beträgt der Vorsprung des FIFA-Club-Weltmeisters und Champions-League-Siegers wieder 13 Punkte auf den ersten Verfolger Leicester City, der zudem ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Superstar Mohamed Salah besorgte bereits in der 4. Minute die 1:0-Führung. Ex-Salzburg-Spieler Sadio Mane erhöhte nach der Pause für die drückend überlegenen Gastgeber auf 2:0 (64.). Sheffield war mit diesem Ergebnis am Ende gut bedient. Es war der bereits 19. Sieg für den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer in der 20. Meisterschaftspartie.

Schon am Sonntag (17.01 Uhr MEZ/live DAZN) steht für Liverpool das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann empfängt das Team von Erfolgscoach Jürgen Klopp in der dritten FA-Cup-Runde den Stadtrivalen Everton zum Merseyside Derby. In diesem Match kann der von Red Bull Salzburg verpflichtete japanische Internationale Takumi Minamino sein Debüt für Liverpool geben.