ManCity zögert Liverpools Titel-Party weiter hinaus .

Manchester City hat zum Abschluss der 30. Runde der englischen Fußball-Premier-League am Montag einen lockeren Heimsieg eingefahren. Der englische Meister bezwang Nachzügler Burnley gleich mit 5:0. Bei einem Punktverlust der "Citizens" hätte Liverpool am Mittwoch zuhause gegen Crystal Palace vorzeitig Meister werden können. So aber verschiebt sich die Meisterparty um mindestens eine Woche.