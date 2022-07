Premier League ManU-Coach Ten Hag dementiert Gerüchte um Ronaldo-Verkauf

Laut Trainer Ten Hag plant Manchester United mit Ronaldo Foto: APA/dpa

D er neue Manchester-United-Trainer Erik ten Hag hat Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Cristiano Ronaldo dementiert und Spekulationen über das Fehlen des Superstars in der Saisonvorbereitung des englischen Fußball-Rekordmeisters zurückgewiesen. "Dass er gerade nicht bei uns ist, hat persönlich Gründe", stellte ten Hag am Montag klar. "Wir planen in dieser Saison mit Cristiano Ronaldo und damit hat sich das. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten."