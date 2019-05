Englands Rekordmeister erreichte am Sonntag in der vorletzten Runde auswärts gegen Schlusslicht Huddersfield nur ein 1:1 und hat damit als Tabellensechster keine Chance mehr, unter die Top vier zu kommen. Auch Arsenal hat nach einem 1:1 zuhause gegen Brighton nur noch theoretische Chancen auf einen CL-Platz.

Scott McTominay brachte United in der achten Minute standesgemäß in Führung, doch Isaac Mbenza sorgte mit seinem Tor in der 60. Minute für den sensationellen Punktgewinn des Absteigers, der 13 der 14 vorangegangenen Partien verloren hatte. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer wiederum hat von ihren jüngsten acht Pflichtspielen nur eines gewonnen.

Auch für Arsenal ist der Qualifikationsweg für die Fußball-Champions League über die Liga bereits fast zu. Die "Gunners" kamen am Sonntag über ein 1:1 gegen Brighton nicht hinaus. Ein Elfmetertor von Pierre-Emerick Aubameyang (9.) war zu wenig. Glenn Murray gelang ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich für die Gäste, deren Klassenerhalt bereits seit Samstag nach der Niederlage des direkten Konkurrenten Cardiff City (2:3 gegen Crystal Palace) festgestanden war.

Arsenal liegt als Tabellenfünfter vor der letzten Runde drei Punkte hinter dem Vierten Tottenham Hotspur, der allerdings die deutlich bessere Tordifferenz (+8) aufweist. Die Londoner könnten sich allerdings noch mit dem Gewinn der Europa League für die Champions League qualifizieren. Die Voraussetzungen dafür sind nach dem 3:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Valencia gut.

Im Europa-League-Finale auf Arsenal ein Duell mit dem Londoner-Stadtrivalen Chelsea warten, die im Semifinal-Hinspiel bei Eintracht Frankfurt ein 1:1 erreichten. Chelsea darf für nächste Saison auf jeden Fall bereits für die Champions League planen. Die "Blues" gewannen am Sonntag daheim gegen Watford dank Treffern von Ruben Loftus-Cheek (48.), David Luiz (51.) und Gonzalo Higuain (75.) mit 3:0 und liegen als neuer Dritter einen Punkt vor Tottenham.