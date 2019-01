Marko Arnautovic bleibt bei West Ham .

Marko Arnautovic hat den Spekulationen um einen Wechsel nach China am Freitagabend selbst ein Ende gesetzt. Er bleibe zumindest bis Sommer bei seinem Club West Ham, verkündete Österreichs Fußballer des Jahres auf Instagram. In seinem an die Club-Anhänger gerichteten Posting appellierte der 29-jährige Wiener nun, sich "zusammen auf den Rest der Saison zu fokussieren".