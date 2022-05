Premier-League Meisterentscheidung verschoben: ManCity nur 2:2 bei West Ham

Guardiola muss auf seinen vierten Meistertitel in England noch warten Foto: APA (AFP)

D ie Meisterentscheidung in der englischen Fußball-Premier-League ist zumindest um drei Tage verschoben. Tabellenführer Manchester City kam am Sonntag bei West Ham United nach 0:2-Rückstand über ein 2:2 nicht hinaus und liegt eine Runde vor Schluss bei einem Spiel mehr vier Punkte vor Liverpool. Die Reds treten erst am Dienstag bei Ralph Hasenhüttls Southampton an.