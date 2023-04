Premier League Sabitzer-Assist bei ManUniteds 1:0-Erfolg gegen Brentford

ManUnited bejubelte einen Heimerfolg Foto: APA/AFP

M anchester United hat in der englischen Fußball-Liga auch dank Marcel Sabitzer in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der ÖFB-Legionär bereitete beim 1:0-Heimerfolg gegen Brentford den einzigen Treffer des Spiels von Marcus Rashford (29.) vor, als er den Ball im Anschluss an eine Ecke per Kopf auf den englischen Nationalspieler querlegte. Dank des Erfolges sprangen die Red Devils, die zuvor drei Ligaspiele nicht gewonnen hatten, auf Platz vier.