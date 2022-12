Premier League Tor-Spektakel nach WM-Pause - Man City schlug Liverpool 3:2

Die beiden Top-Coaches sahen ein unterhaltsames Spiel Foto: APA/dpa

M it einem Fußball-Spektakel haben sich die beiden englischen Top-Clubs Manchester City und der FC Liverpool nach der WM-Pause zurückgemeldet - und am Ende durfte Pep Guardiola jubeln. Der englische Meister siegte am Donnerstag im Achtelfinale des Liga-Pokals gegen Jürgen Klopps Reds mit 3:2 (1:1). Damit hat sich für Liverpool eine weitere Titelchance erledigt, nachdem der Meistertitel bei 15 Punkten Rückstand auf Arsenal wohl kaum mehr möglich ist.