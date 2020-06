Die Spurs kamen am Freitagabend gegen Mourinhos Ex-Club Manchester United nach einem späten Gegentor nur zu einem 1:1 (1:0) und bleiben in der englischen Premier League weiter vier Punkte hinter dem Gegner. Drei Punkte fuhr hingegen Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl ein.

Steven Bergwijn (27.) traf in London zunächst zur Führung für die Gastgeber im zuschauerleeren Stadion von Tottenham. Bruno Fernandes (81.) erzielte aber per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich für den Europa-League-Gegner des LASK, der das Hinspiel in Linz vor der Corona-Pause mit 5:0 gewonnen hatte.

Southampton und Trainer Ralph Hasenhüttl haben indessen in ihrem ersten Spiel nach dem Re-Start der englischen Fußball-Premier-League am Freitag einen überzeugenden 3:0-(0:0)-Erfolg bei Schlusslicht Norwich City gefeiert. Danny Ings (49.), Stuart Armstrong (54.) und Nathan Redmond (79.) trafen für die "Saints", deren Vorsprung auf die Abstiegsplätze zumindest bis zum Samstag auf zehn Punkte anwuchs.

n der Premier League wird seit Mittwoch wieder gespielt, die 20 Clubs absolvieren die 30. Runde. Tottenham bleibt mit 42 Punkten zunächst auf Tabellenplatz acht, Manchester United vorerst Tabellenfünfter (46). Tabellenführer Liverpool spielt am Sonntag bei Everton und braucht nur noch zwei Siege, um die Meisterschaft perfekt zu machen.