n Valencia kam der Europa-League-Sieger am Montagabend nur zu einem 1:1. Angel Correa (26.) brachte Atletico nach Idealpass von Weltmeister Antoine Griezmann zwar in Führung, Spaniens Nationalstürmer Rodrigo (56.) glich für Valencia aber nach der Pause aus.

Real hatte bei seinem Auftaktspiel in La Liga am Sonntag gegen Getafe (2:0) ebenso gewonnen wie Barcelona bereits am Samstag gegen Alaves (3:0).