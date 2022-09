Blitzsauberes Real gewinnt Madrid-Derby bei Atletico 2:1

Werbung

Das Team von Carlo Ancelotti zeigte sich gnadenlos effizient. Rodrygo brachte die Gäste mit dem ersten Abschluss überhaupt in Führung (18.), gut 20 Minuten später erhöhte Federico Valverde (36.) zum eher schmeichelhaften 2:0. Diesen Vorsprung behaupteten die Königlichen in der zweiten Hälfte lange, ehe Mario Hermoso per Schulter der Anschlusstreffer gelang (83.). Der Verteidiger sah in der hitzigen Schlussphase dann noch Gelb-Rot, die Gäste brachten den Erfolg über die Zeit.