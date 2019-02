Messi-Doppelpack rettete Barca Heim-2:2 gegen Valencia .

Ein Doppelpack von Lionel Messi (39./Elfer, 64.) hat dem FC Barcelona am Samstagabend die dritte Saisonniederlage in der spanischen Fußball-Primera-Division erspart. Zuhause lag Barca gegen den FC Valencia nach Toren von Kevin Gameiro (24.) und Dani Parejo (32./Elfer) in Rückstand, ehe Messi mit seinen Liga-Saisontoren 20 und 21 das Remis rettete.