Real Madrid mühte sich gegen Huesca zu 3:2-Sieg .

Real Madrid hat sich am Sonntagabend in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 3:2-(1:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten SD Huesca gemüht. Stürmerstar Karim Benzema verhinderte mit seinem Treffer eine Minute vor dem Abpfiff eine Blamage der Königlichen. Trainer Zinedine Zidane hatte seinen Sohn Luca in der Startformation aufgeboten. Im Angriff gab zudem Brahim Diaz sein Startelf-Debüt.