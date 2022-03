Real Madrid nach 4:1 gegen Sociedad schon acht Punkte voran

Real Madrid ist dem Meistertitel in der spanischen Fußball-LaLiga noch näher gerückt. Die "Königlichen" feierten am Samstagabend mit ÖFB-Star David Alaba in der Innenverteidigung im Estadio Bernabeu gegen den Sechsten Real Sociedad einen klaren 4:1-Erfolg und setzten sich nach der 27. Runde bereits acht Punkte von Verfolger FC Sevilla, der am Freitag über ein 0:0 bei Alaves nicht hinausgekommen war, ab. Zudem glückte auch die Champions-League-Generalprobe.

