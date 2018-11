Solari will Durststrecke von Real in La Liga beenden .

Real Madrid gibt sich dieser Tage schon mit wenig zufrieden. Nach Rückschlägen in Serie wurde am Mittwoch mit einem 4:0 über Drittligist Melilla im spanischen Fußball-Cup immerhin wieder ein Sieg verbucht. Interimscoach Santiago Solari durfte sich freuen. Richtig ernst wird es für den Argentinier in der Primera Division. Am Samstag empfängt Real Aufsteiger Real Valladolid.