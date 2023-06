Medien Prinz Harry sagt im Bespitzelungsprozess vor Gericht aus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Harry ist einer von mehreren Klägern Foto: APA/AFP

A ls erstes Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren will Prinz Harry am Dienstag in London vor Gericht aussagen. Der 38-Jährige ist einer von mehreren Klägern, die dem Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) illegale Informationsbeschaffung vorwerfen. Unter anderem soll das Mutterhaus der Boulevardzeitung "Daily Mirror" das Handy des Prinzen angezapft haben.