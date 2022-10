Pro Radfahrer, Fußgänger StVO-Novelle für mehr Verkehrssicherheit in Kraft

M it Samstag tritt in Österreich die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Die neuen Regelungen sollen vor allem deutliche Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer bringen. Radfahrer können etwa bei ausgewählten Ampeln auch bei Rot rechts abbiegen. Solche Kreuzungen sind vorerst aber nur in Linz und Wien konkret geplant.