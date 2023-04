Politik Probleme bei UNO-Nachhaltigkeitszielen im Umweltbereich

D ie Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele verläuft in Österreich "großteils positiv". 80 Prozent der Indikatoren der Sustainable Development Goals (SDGs) entwickelten sich im Zeitraum 2021 bis 2021 in die richtige Richtung, wie die Statistik Austria am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Bei 20 Prozent zeige sich allerdings eine negative Entwicklung. Besonders im Umweltbereich herrschen Probleme, hieß es.