Probleme mit Schulter Beste Tennisspielerin Swiatek verzichtet verletzt auf Madrid

Am Sonntag noch glückliche Stuttgart-Siegerin: Swiatek verletzt Foto: APA/Reuters

D as WTA-1000-Turnier in Madrid geht ohne die derzeit beste Tennisspielerin in Szene: Iga Swiatek hat ihr Antreten wegen einer Verletzung an der rechten Schulter abgesagt, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Die 20-jährige Polin hat zuletzt 23 Matches in Folge und damit in Stuttgart ihren vierten WTA-Titel en suite gewonnen. Der Hauptbewerb des Frauen-Events beginnt schon am Donnerstag, jenes der Männer am Sonntag.