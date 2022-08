Motorsport Problemlose erste Ausfahrt der MotoGP in Spielberg

Erste Betszeit in Spielberg an Australier Jack Miller Foto: APA/AFP

R elativ problemlos ist das erste Abtasten der MotoGP mit der neuen Schikane auf dem Red Bull Ring über die Bühne gegangen. Die Kurve 2 war nach einigen schweren Unfällen für den Motorrad-Grand-Prix von Österreich 2022 neu gestaltetet worden. Die erste Bestzeit ging am Freitag-Vormittag auf auftrocknender Piste in 1:30,756 Min. an den künftigen KTM-Fahrer Jack Miller (Ducati). Das Rennen der Königsklasse steigt am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV).