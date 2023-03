Überfall Professor auf Linzer Uni-Campus mit Hammer attackiert

56-Jähriger schwer verletzt, Angreifer festgenommen Foto: APA

E in ehemaliger, offenbar psychisch kranker Student hat Dienstagmittag auf dem Campus der Johannes Kepler Uni (JKU) Linz mit einem Hammer auf einen Professor eingeschlagen und ihn so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Als der 56-Jährige ein Hochschulgebäude verließ, wurde er von hinten von dem 39-Jährigen attackiert, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Linz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung aufgenommen.