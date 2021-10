Krisenhotline für Männer startet österreichweit

Die hohe Zahl an Femiziden hat die Regierung veranlasst, ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen zu schnüren. Teil davon ist die Telefon-Hotline "Männerinfo", die Burschen und Männern in Konfliktsituationen helfen und Anti-Gewalt-Trainings, Schlafstellen und Beratungen vermitteln soll.

APA / BVZ.at Erstellt am 18. Oktober 2021 | 10:35