Proteinimpfstoff von Novavax ab morgen in Österreich

Damit sollen insbesondere jene Menschen, die eine Schutzimpfung bisher verweigert haben, angesprochen werden. Das Mittel von Novavax ist der fünfte Corona-Impfstoff, der in der EU zugelassen worden ist. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben.

Zunächst ist eine fixe Lieferzusage am Mittwoch in Niederösterreich eingetroffen, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Nuvaxovid könne "dazu beitragen, dass die im Ländervergleich hohe Impfquote in unserem Bundesland weiter steigt, da viele Menschen auf diesen speziellen Impfstoff gewartet haben".

Für die aktuell 10.082 vorregistrierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und alle weiteren Interessierten ab 18 Jahren stehe Nuvaxovid ab Mittwoch kommender Woche in allen NÖ Landesimpfzentren ohne Terminvereinbarung zur Verfügung. Ebenso können Ordinationen den Impfstoff bestellen. "Es stehen ausreichend Dosen zur Verfügung", informierten die Landespolitiker. Zwei Impfungen im Abstand von zwei Wochen sind für die Grundimmunisierung empfohlen.

Oberösterreich startet am Freitag kommender Woche (4. März) mit der Verabreichung in den ersten Impfstraßen. Bereits seit heute, Mittwoch, kann man auf www.ooe-impft.at einen Termin buchen. Die rund 5.600 vorgemerkten Interessenten werden per SMS verständigt, teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Nachmittag mit.