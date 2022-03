Protest gegen Orban Visegrad-Ministertreffen mit Tanner in Budapest abgesagt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Boykott Tschechiens und Polens wegen Orbans Ukraine-Politik Foto: APA/AFP/POOL

Aus Protest gegen die Ukraine-Politik von Ungarns rechtsnationalem Regierungschef Viktor Orbán ist das Treffen der Verteidigungsminister der Visegrad-Länder (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) am 30. und 31. März in Budapest abgesagt worden. Das berichtete das Onlineportal "168.hu" am Dienstag unter Berufung auf Informationen des slowakischen Verteidigungsministeriums. An dem Treffen hätte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) teilnehmen sollen.