Provinz Herat Nach Erdbeben in Afghanistan schlafen Menschen in Zelten

Zelte in der Provinz Herat Foto: APA/dpa

Werbung

N ach den verheerenden Erdbeben in Afghanistan hat sich die Hauptstadt der betroffenen Provinz Herat in eine Zeltstadt verwandelt. "Familien schlafen auf offenem Gelände in kleinen Zelten, da sie wegen der Nachbeben und weiterer Erdbeben Angst haben, sich im Haus aufzuhalten", so die Weltgesundheitsorganisation am Montag auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter).