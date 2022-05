Prozess Freispruch nach tödlichem Unfall auf Kärntner Alm

Dem 73-Jährigen konnte vor Gericht keine Schuld nachgewiesen werden Foto: APA/THEMENBILD

E in 73 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf der Gemeingefährdung freigesprochen worden.