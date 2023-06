Prozess Prozess gegen Ex-Politiker Petzner wegen Sozialbetrugs

Termin für Stefan Petzner am Wiener Landesgericht für Strafsachen Foto: APA/GERT EGGENBERGER

D er frühere BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner hat sich am Mittwoch wegen schweren Betrugs am Wiener Landesgericht für Strafsachen zu verantworten. Laut Anklage soll sich Petzner Sozialleistungen erschlichen und zwischen Mai 2019 und September 2019 zu Unrecht knapp 7.000 Euro bezogen haben. Petzner hatte in der Vorwoche eingeräumt, ihm sei damals "ein Fehler passiert". Sein Verteidiger Meinhard Novak strebt eine diversionelle Erledigung an.