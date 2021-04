Freund bei Suizid geholfen .

Weil er einem Freund bei dessen Suizidversuch geholfen und ihn schließlich mit einem Polster erstickt haben soll, muss sich am 3. Mai ein 36-Jähriger wegen Mitwirkung am Selbstmord und Tötung auf Verlangen vor einem Schöffensenat in Linz verantworten. Dem Angeklagten drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Der Entscheid des Verfassungsgerichtshofes vom Dezember, wonach Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar ist, hat auf diesen Fall laut Staatsanwaltschaft keine Auswirkung.