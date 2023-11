Justiz Prozess in Wels wegen Sexualdelikten an zahlreichen Kindern

Für zwei Tage ist der Prozess in Wels anberaumt Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

E in 37-Jähriger muss sich ab Dienstag in Wels wegen zahlreicher schwerer Sexualdelikte an Kindern vor Gericht verantworten. Er soll sich an drei Mädchen in Oberösterreich vergangen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seit 2016 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch in Südostasien beauftragt und angesehen zu haben. Ein Urteil ist für 14. November geplant, ein Ausschluss der Öffentlichkeit zu erwarten.