Prozess in Linz Prozess nach CO-Unfall mit zwei toten Kindern im Mühlviertel

Die Männer müssen sich in Linz vor Gericht verantworten Foto: APA/THEMENBILD

N ach einem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben gekommen sind und ihre Mutter schwer verletzt worden ist, haben sich am Mittwoch der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten müssen. Laut Anklage haben sie im Keller ein Notstromaggregat in Betrieb genommen, das nicht zum Betrieb in Innenräumen vorgesehen war.