Prozess Toter Vater in Tirol: 30-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ein 30-Jähriger steht am Montag wegen Mordverdachts vor Gericht Foto: APA/THEMENBILD

E in 30-Jähriger muss sich heute, Montag, am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Er soll Ende August 2021 in Wörgl seinen Vater bedroht und attackiert haben. Dieser starb daraufhin laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt. Der 52-Jährige war nach einer heftigen Auseinandersetzung vor seinem Haus zusammengebrochen. Die Staatsanwaltschaft geht laut Anklageschrift von einer Tötungsabsicht des Sohnes aus.