Justiz Prozess um versuchten Femizid in oö. Fitnessstudio

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Tatort Foto: APA/LAUMAT.AT/MATTHIAS LAUBER

Werbung

E in 28-Jähriger, der im Dezember des Vorjahrs seine Frau in dem Fitnessstudio, in dem sie arbeitete, mit einem Messer und Hantelscheiben attackiert und schwer verletzt haben soll, steht heute, Mittwoch, wegen versuchten Mordes in Wels vor Gericht. Die Frau hatte kurz vor dem Angriff noch den Polizei-Notruf gewählt, weil sie sich bedroht fühlte, dort aber nur den Rat erhalten, Anzeige zu erstatten. Dazu kam es jedoch nicht mehr.