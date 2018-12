Wegen eines Felssturzes mussten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag auf die B 26 im Raum Puchberg am Schneeberg/Rohrbach im Graben ausrücken. „Die B 26 ist aktuell zwischen Puchberg am Schneeberg und Sieding gesperrt.

Seitens der Einsatzkräfte wurde ein Bagger der Straßenmeisterei angefordert“, heißt es auf NÖN.at-Anfrage von Sebastian Knotzer, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Puchberg dazu. Verletzte dürfte es glücklicherweise keine geben.

NÖN.at hält Euch auf dem Laufenden!