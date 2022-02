Putin erkennt Luhansk und Donezk als unabhängig an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Dekret, wie das russische Staatsfernsehen zeigte. Als Reaktion darauf kündigte die EU umgehend Sanktionen gegen Russland an. Das Weiße Haus in Washington teilte unterdessen mit, dass die USA Sanktionen gegen die Separatisten-Gebiete in der Ostukraine verhängen wollen.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at