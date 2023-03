Int. Beziehungen Putin setzt Treffen mit Chinas Xi Jinping fort

Die beiden Staatschefs tagen in Moskau Foto: APA/dpa

R usslands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping setzen am Dienstag ihre Gespräche in Moskau fort. Nach dem Auftakt am Montag mit einem Vier-Augen-Gespräch auch zum Krieg in der Ukraine stehen am Haupttag des dreitägigen Besuchs Verhandlungen mit Regierungsdelegationen im Mittelpunkt. Dabei geht es vor allem auch um die wirtschaftliche Kooperation.