Putin stellt sich bei Orban-Besuch Fragen zur Ukraine-Krise

"Wir sind bereit, eine vernünftige Einigung zu erzielen", sagte Orban und fügte hinzu, dass kein europäischer Führer Krieg will. Der ungarische Regierungschef verwies darauf, dass er sich zum zwölften Mal in einem Zeitraum von 13 Jahren mit Putin trifft. "Wir beide haben die längste Erinnerung an die Beziehung zwischen der EU und Russland", meinte er. Orban ist zugleich der erste Ministerpräsident eines EU- und NATO-Mitglieds, der mit Putin in der aktuellen Krise persönlich zusammentrifft.

Russland sieht sich durch die NATO in seiner Sicherheit bedroht und fordert deshalb ein Ende der Osterweiterung und einen Verzicht auf Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Dazu hat die Atommacht einen Forderungskatalog an den Westen gerichtet. Die NATO und die USA lehnen die Kernanliegen Russlands ab, haben aber in schriftlichen Antworten einen Dialog angeboten. Darauf wiederum stehe die russische Antwort aus, wie der Kreml mitteilte.

Mehrere westliche Regierungen zeigten sich unterdessen demonstrativ solidarisch mit der Ukraine. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte bei einem Besuch in Kiew, dass sein Land der Ukraine mit Gas und Waffen helfen wolle. Auch der britische Premierminister Boris Johnson traf am Nachmittag in der ukrainischen Hauptstadt ein. Am Mittwoch will Johnson ein wegen der "Partygate"-Affäre verschobenes Gespräch mit Putin nachholen.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmygal kündigte einen Sicherheitspakt seines Landes mit Polen und Großbritannien an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete ein Dekret, das die Aufstockung der ukrainischen Armee um 100.000 Soldaten in drei Jahren und einen höheren Sold vorsieht.

US-Außenminister Antony Blinken betonte bei einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Lawrow die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, den "substanziellen Austausch" mit Moskau über die gegenseitige Sicherheitslage fortzusetzen. Zuvor hatte es Verwirrung gegeben, ob Russland schriftlich auf US-Vorschläge für eine Deeskalation reagiert habe. Die US-Regierung teilte dies mit, die russische Regierung dementierte.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und Putin sprachen ebenfalls miteinander. Nach italienischen Angaben betonten beide dabei die Notwendigkeit, ein Klima gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. In einem Telefonat mit Putin habe Draghi hervorgehoben, dass es notwendig sei, die Spannungen abzubauen. Andernfalls seien ernsthafte Folgen zu befürchten.

Die US-Regierung kündigte an, dass sie sich mit den europäischen Verbündeten abstimmen möchte, wie man Cyberattacken auf die Ukraine begegnen könne. Man wolle mit EU- und NATO-Offiziellen Wege diskutieren, um künftige russische Aggressionen gegen die Ukraine zu unterbinden, erklärte die stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin für Cyber und neue Technologien, Anne Neuberger. Neben Besuchen in Warschau und Brüssel sind auch virtuelle Abstimmungen mit der deutschen und französischen Regierung geplant.

Katar sieht sich nicht in der Lage, den europäischen Energiebedarf im Falle eines Engpasses im Zuge der Ukraine-Krise alleine zu decken. Minister Saad Sherida Al-Kaabi drückte die Hoffnung aus, dass die "Spannungen in Europa diplomatisch gelöst werden können, sodass alle Lieferanten zusammenarbeiten können, um Energiesicherheit kurz- und langfristig zu gewährleisten". Am Montag hatte es noch geheißen, Fragen der Energiesicherheit im Zuge der Ukraine-Krise stünden ganz oben auf der Agenda von Gesprächen von US-Präsident Joe Biden mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Das Emirat ist einer der weltgrößten Erdgasexporteure und könnte das Gas nach Europa umleiten, sollte es infolge des Konflikts zu Versorgungsengpässen mit russischem Gas kommen.