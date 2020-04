Jeder Dritte sieht sich für Frühjahrsputz gut gerüstet .

Der Oster- bzw. Frühjahrsputz fällt da und dort in der Coronavirus-Zeit wohl noch intensiver aus. Eine in Österreich durchgeführte repräsentative Umfrage von marketagent in Auftrag von CIF hat nun aber ergeben, dass nur ein Drittel der Befragten weiß, welche Putzmittel und -utensilien für welchen Zweck einzusetzen sind. Der Umfragezeitraum lag mit 28. Februar bis 6. März vor der aktuellen Krise.