Pyrotechnik 680 Stück Feuerwerkskörper bei 17-Jährigem in Wien gefunden

17-Jähriger hortete ziemlich viel Pyrotechnik Foto: APA/LPD WIEN

E in 17-Jähriger ist in der Wiener Krieau mit 680 Stück Pyrotechnik angehalten worden. Ein guter Teil der "Kracher" ist als gefährlich eingestuft und deshalb in Österreich illegal. Beamte der Bereitschaftseinheit waren bei den U-Bahnstationen Krieau und Stadion in der Leopoldstadt eigentlich auf der Suche nach Drogendealern gewesen, als ihnen zwei Jugendliche auffielen, die versuchten, sich möglichst schnell von der Schwerpunktaktion der Polizei zu entfernen.