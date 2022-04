Quad-Unfall Elfjähriger kam bei Unfall in der Steiermark ums Leben

Ein elf Jahre alter Bub ist am Samstag in Sölk (Bezirk Liezen) bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, war der Bub mit dem vierrädrigen Gefährt auf einer Wiese der elterlichen Landwirtschaft umgekippt. Das Gefährt stürzte auf den Buben, er wurde dabei getötet.