In der zweiten Runde entschieden sich die Texans für Davis Mills. Watson wird seit Wochen Missbrauch vorgeworfen, er wurde in 22 Fällen verklagt, beteuert aber seine Unschuld. Die NFL kann Spieler bei Fehlverhalten bestrafen und sperren.

Beim Draft dürfen die 32 NFL-Teams abwechselnd junge Spieler auswählen. Die angehenden Profis haben kein Mitspracherecht, in welcher Mannschaft sie ihre Karriere in der National Football League beginnen. Die schlechtesten Teams der vergangenen Saison fangen an, mitunter tauschen die Mannschaften untereinander ihre Zugriffsrechte.

Der Draft geht am (heutigen) Samstag zu Ende, der Wiener Thomas Schaffer darf sich Hoffnungen auf einen Anruf aus der US-Profiliga machen.