Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

In einem am Samstag veröffentlichten Statement bekundete die Königin ihren Wunsch, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen tragen soll. Und sie erneuerte das Versprechen, ihrem Volk bis zum Ende des Lebens dienen zu wollen.

"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als 'Queen Consort' bekannt sein wird", schrieb die Monarchin in dem vom Palast veröffentlichten Statement. Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla teilten laut Nachrichtenagentur PA mit, sie seien "berührt und geehrt" von der Geste der Queen.

Dass die Ehefrauen von Königen als "Queen Consort" gekrönt werden, ist eigentlich die Regel. Im Fall von Camilla, die vor Jahrzehnten für das Aus der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana verantwortlich gemacht wurde, war die Frage jedoch lange strittig. Laut Experten wäre Camilla - die aktuell den offiziellem Titel der Herzogin von Cornwall hat - ohnehin rechtlich Königin geworden. Es sei denn, es würde mit einer Gesetzesänderung verhindert. Mit ihrem öffentlichen Statement hat Queen Elizabeth II. diese Debatte nun jedoch endgültig beendet und die Akzeptanz Camillas im britischen Königshaus auf eine neue Stufe gestellt.

In den vergangenen Jahren ist Camilla beim britischen Volk immer beliebter geworden und hat sich als prominentes Mitglied der Royal Family etabliert. Die 74-Jährige gilt als nahbar bei öffentlichen Auftritten, bodenständig und humorvoll.

In ihrem Statement zu ihrem 70. Jahrestag auf dem Thron erneuerte die 95 Jahre alte Monarchin das Versprechen, "das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird". Seit Jahrzehnten gilt diese Erklärung als Zusicherung, dass sie nicht vor Ende ihres Lebens abdanken will.

Bei ihrer Thronbesteigung hatte die damalige Prinzessin erklärt, "dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll". Kein Monarch vor ihr war länger auf dem britischen Thron. Groß gefeiert werden soll das Jubiläum erst Anfang Juni. Über mehrere Tage sind Konzerte, Shows, Paraden und Straßenfeste im ganzen Land geplant.

Noch immer ist der Tag, an dem sie Königin wurde, Insidern zufolge für die heute 95 Jahre alte Monarchin persönlich eng mit dem Tod ihres geliebten Vaters verbunden. Sie verbringt das Jubiläum ihrer Thronbesteigung üblicherweise ohne öffentliche Termine - nicht nur in Zeiten von Corona. Ihr Platin-Jubiläum ist gleichzeitig der erste Jahrestag, den sie ohne ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip bestreiten muss.

Premier Johnson würdigte die Queen als Vorbild und Inspiration. "Während ihrer sieben Jahrzehnte währenden Regierungszeit hat sie inspirierendes Pflichtbewusstsein und unerschütterliche Hingabe an diese Nation gezeigt", sagte der konservative Regierungschef.

Zu ihrem 70. Thronjubiläum ehrt eine neue Hymne die Queen: Das zweiteilige Werk "EIIR: The Platinum Record" werde am 96. Geburtstag der Königin am 21. April veröffentlicht, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag. Dabei sind die Sopranistin Lesley Garrett und Bariton Rodney Earl Clarke gemeinsam mit dem London Community Gospel Choir zu hören. "EIIR" ist die offizielle Abkürzung für die Queen: "Elizabeth II. Regina".

"Nie gab es ein größeres Bedürfnis nach einem Lied, das uns alle eint als jetzt", sagte Garrett. Corona und seine Folgen hätten alle Menschen getroffen. "Seit 70 Jahren ist unsere Königin da, der einzige sichere und standhafte Fels in unserer unberechenbaren Welt."

Der erste Teil der Jubiläumshymne von Komponistin Olga Thomas lautet "The Four British Nations" (Die vier britischen Nationen). Fanfaren sind ebenso zu hören wie Rufe von "Vivat", "Regina" und "Elizabetha". Im zweiten Teil "We Thank You From Our Hearts" (Wir danken Dir von Herzen) von Anton van der Mere wird die Monarchin als "Mutter dieser Nation" gelobt. Inspiriert vom Commonwealth gehören auch karibische Trommeln und australische Didgeridoos zu den Instrumenten. Der Text beinhaltet Zeilen auf Hindi, Maori und Swahili.