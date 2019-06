Weißhaidinger Diskus-Dritter in Diamond League .

Lukas Weißhaidinger ist am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting der Diamond League in Rabat eine weitere Steigerung gelungen. Der Oberösterreicher landete mit persönlicher Saisonbestmarke von 68,14 m an der dritten Stelle. Damit schaffte der EM-Dritte auch im dritten Antreten in der hochklassigen Serie einen Podestplatz. Er war in Doha Zweiter und in Stockholm ebenfalls Dritter gewesen.