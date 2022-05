Radfahrer gerammt Unfalllenker lässt Schwerverletzten in OÖ einfach liegen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Erst nach dreieinhalb Stunden bekam der verletzte Hilfe Foto: APA/THEMENBILD

E in Autolenker hat in der Nacht auf Freitag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) einen Radfahrer gerammt und danach Fahrerflucht begangen.