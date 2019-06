Konrad beendete Tour de Suisse auf Rang drei .

Patrick Konrad hat seinen ersten Podestplatz in der Gesamtwertung einer großen Radrundfahrt geschafft. Der 27-jährige Niederösterreicher hielt am Sonntag auf der Schlussetappe der 83. Tour de Suisse seine zwei schärfsten Konkurrenten Tiesj Benoot (BEL) und Jan Hirt (CZE) in Schach und beendete die Schweiz-Rundfahrt auf Rang drei. Den Gesamtsieg holte sich der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos).