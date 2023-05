Radsport 2. Giro-Etappe an Italiener Milan - Evenepoel weiter voran

Jonathan Milan jubelt in San Salvo Foto: APA/AFP

D er 22-jährige Jonathan Milan aus dem Bahrain-Team hat am Sonntag in San Salvo auf der 2. Etappe für den ersten Heimsieg beim 106. Giro d'Italia gesorgt. Für den Bahn-Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung von 2021 war es sein größter Erfolg im Straßen-Radsport. Gesamt blieb der 23-jährige Mitfavorit Remco Evenepoel mit 22 Sek. Vorsprung voran, der Belgier hatte am Vortag das Auftakt-Zeitfahren gewonnen. Lukas Pöstlberger (Jayco) wurde Tages-37. und ist Gesamt-23.