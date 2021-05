Bernal festigt Giro-Führung mit Sieg bei Königsetappe .

Egan Bernal hat auf der verkürzten Königsetappe des 104. Giro d'Italia mit dem Tagessieg eine Machtdemonstration abgeliefert und seine Gesamtführung damit gefestigt. Der Kolumbianer vom Ineos-Team setzte sich am Montag auf der 16. Etappe mit Ziel in Cortina d'Ampezzo als Solist rund 30 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet und dem Italiener Damiano Caruso durch, die in der Gesamtwertung ebenfalls Plätze gut machten.