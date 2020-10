Brite Dowsett mit Brändle-Hilfe zum Giro-Etappensieg .

Der Brite Alex Dowsett hat am Samstag auch dank der Hilfe seines Vorarlberger Teamkollegen Matthias Brändle die 8. Etappe des Giro d'Italia für sich entschieden. Nach 200 Kilometern von Giovinazzo nach Vieste feierte der 32-Jährige seinen zweiten Tageserfolg im Giro nach 2013 und den ersten für das Team Israel Start-up Nation in einer der drei großen Rundfahrten. Brändle wurde in der sechsköpfigen Spitzengruppe Fünfter.