Caruso gewinnt Giro-Etappe, Bernal vor Gesamtsieg .

Den Kolumbianer Egan Bernal trennen nur noch 30 km im Einzelzeitfahren von seinem zweiten Gesamtsieg in einer der großen Rad-Landesrundfahrten. Der Tour-de-France-Gewinner von 2019 hielt am Samstag auf der 20. und vorletzten Etappe des Giro d'Italia als Zweiter hinter seinem schärfsten Widersacher den Rückstand in Grenzen und hat 1:59 Minuten Vorsprung. Der Italiener Damiano Caruso feierte nach 163 km von Verbania zur Alpe Motta solo seinen bisher größten Erfolg.