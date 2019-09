Das Gesamtklassement führt weiter der Slowene Primoz Roglic mit fast drei Minuten Vorsprung auf Weltmeister Alejandro Valverde aus Spanien an. Allerdings musste der frühere Skispringer bei einem (Massen-)Sturz knapp 70 Kilometer vor dem Ziel einen Schreckmoment überstehen. Auf Platz drei folgt Valverdes kolumbianischer Movistar-Teamkollege Nairo Quintana mit 3:31 Minuten Rückstand. Hermann Pernsteiner wurde Tages-31. und ist gesamt weiter 15.

Die 20. und vorletzte Etappe der Vuelta am Samstag wird die Entscheidung im Kampf um das Rote Trikot bringen. Auf die Favoriten warten auf den 190,4 Kilometern von Arenas de San Pedro nach Plataforma de Gredos insgesamt sechs Bergwertungen. Am Sonntag geht die Spanien-Rundfahrt in der Hauptstadt Madrid zu Ende.